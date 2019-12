Da partente ormai certo a pedina fondamentale. Il rapporto tra Mesut Ozil e l'Arsenal è estremamente travagliato e non sono da escludersi ulteriori capitoli della saga ma, per il momento, il tedesco sembra essere ancora saldo a Londra. Specie dopo le parole di elogio spese per lui dal nuovo tecnico Mikel Arteta: ​"Penso che abbia giocato molto bene - ha dichiarato dopo la gara contro il ​Bournemouth. L'ho schierato titolare e ha fatto un buon lavoro. L'atteggiamento di Özil è stato incredibile sin dal mio primo giorno all'Arsenal".