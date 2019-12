Mikel Arteta, nuovo allenatore dell'Arsenal, si presenta in conferenza stampa: "Ho parlato con Freddie (Ljungberg, ndr), gli ho detto la mia idea e le persone che volevo riunire per formare il mio staff tecnico, i loro ruoli e le responsabilità di ciascuno di loro. Volevo sapere cosa provava, volevo sapere cosa aveva in mente, quali erano le sue aspettative. Abbiamo parlato e abbiamo deciso che la cosa migliore era che rimanesse con noi. Conosce i giocatori, la situazione, la storia di dove stiamo arrivando e anche la sua conoscenza del gioco ci aiuterà davvero ad essere migliori. Inizieremo ora un nuovo capitolo con nuove idee, nuovi modi di fare le cose. Ho avuto un’ottima impressione. È pronto ad aiutare. Era molto positivo".