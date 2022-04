Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Chelsea. Lo spagnolo ha parlato, tra le altre cose, di Alexandre Lacazette:



"La sua situazione contrattuale gli permette di prendere una decisione sul suo futuro. La nostra intenzione è di parlarne in estate, per il resto voglio che sia completamente concentrato sull'Arsenal nel miglior modo possibile".