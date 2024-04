Arsenal-Bayern Monaco: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

In occasione dell'andata dei quarti di finale,. I Gunners, primi in Premier League, dopo aver conquistato la qualificazione ai rigori contro il Porto, vogliono chiudere la stagione con un trofeo, mentre i bavaresi, gettata definitivamente la spugna in Bundesliga ed eliminata la Lazio dalla competizione continentale, vedono nella Champions l'unica ancora di salvezza in un'annata che può chiudersi senza alcun titolo.

• Partita: Arsenal-Bayern Monaco• Data: martedì 9 aprile 2024• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)• Streaming: Now Tv, Sky Go, INFINITY+- Il match tra Arsenal e Bayern Monaco, valido per l'andata dei quarti di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport. La gara sarà in co-esclusiva con Infinity+, in streaming. Gli abbonati Sky potranno sfruttare anche il servizio Sky GO e su NOW TV.

: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz. All. Arteta: Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Coman, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel