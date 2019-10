Uscito fischiato dal proprio pubblico, al quale ha risposto, Granit Xhaka, capitano dell'Arsenal, sta vivendo un momento complicato. In suo aiuto è arrivato il compagno di squadra Hector Bellerin, con un post su Twitter: "Siamo tutti umani, tutti abbiamo delle emozioni e non è facile affrontarle. E' tempo di aiutarsi a vicenda, non di allontanarsi. Vinciamo solo quando siamo insieme".