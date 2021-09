Antonio Conte si allontana dall'Arsenal anche se in realtà non è mai stato realmente vicino ai Gunners. L'allenatore salentino è stato contattato dal club inglese durante la sosta per le nazionali, ma ha ricevuto risposte fredde e dubbiose da parte dell'ex Inter che si sta godendo le vacanze (e la buonuscita garantitatgli dai nerazzurri) e programmerà un ritorno in panchina soltanto in un club che lotterà per il titolo.