David Luiz è un nuovo difensore dell'Arsenal. Queste le parole del centrale brasiliano, che ha lasciato il Chelsea per i rivali londinesi: "Il ciclo con il Chelsea era ormai finito e quindi ne ho parlato con il club. Avevo bisogno di nuovi stimoli. Ho avuto l'opportunità e la fortuna di approdare in una nuova grande squadra. Arrivo all'Arsenal con l'obiettivo di vincere trofei. Credo che questa sia la squadra giusta per farlo. Emery? E' stato molto importante per la mia scelta. E' un grande allenatore. Conosco anche molti calciatori, sono molto felice di essere qui".