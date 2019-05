Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery commenta la sconfitta in finale di Europa League contro il Chelsea: "Prima di tutto congratulazioni a loro. Nel primo tempo abbiamo giocato una buona gara, ma la prima rete ha cambiato tutto. Abbiamo cercato di restare in partita e trovare il pareggio, il secondo gol è stato difficile per noi. Le cose sono andate meglio per loro nella ripresa, quando volevamo fare qualcosa non abbiamo segnato. Forse meritavamo di più, ma non ci siamo riusciti".