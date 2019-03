Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in Europa League contro il Rennes: "Abbiamo iniziato bene con il gol, poi abbiamo controllato la partita. Abbiamo avuto occasioni per segnare, l'espulsione è stata dura per noi e loro sono stati bravi a sfruttare superiorità numerica. Pensavamo dopo il due a uno che fosse chiusa la partita, dopo il terzo è stato ancora più complicato. È un duro colpo, dovremo fare una grande rimonta al ritorno. Dobbiamo imparare dai momenti difficili, dobbiamo essere più forti. contro il Tottenham abbiamo dimostrato di avere grande mentalità, oggi in undici contro undici abbiamo dimostrato la stessa mentalità. Abbiamo fatto di meno di quello che volevamo e loro hanno ottenuto più di quanto meritassero. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per il ritorno. Prima c'è la sfida in campionato contro lo United, poi dovremo pensare a giovedì prossimo, abbiamo lo stesso rispetto per l'avversario in EL che per il Manchester".