Unai Emery, manager dell'Arsenal, parla di Aaron Ramsey, centrocampista dei Gunners in scadenza di contratto: "Per me la cosa più importante, per ogni giocatore, è l'attenzione con cui sono qua. Ognuno ha le proprie situazioni personali o legate al contratto, ma io devo pensare solo al presente e al futuro dell'Arsenal. Lui mi sta mostrando concentrazione e attaccamento e io credo non sia una situazione semplice per Aaron, ma ci ho parlato e gli ho detto che ora abbiamo bisogno del suo apporto. Ieri ha giocato e ha messo in campo un grande spirito dandoci una grossa mano. E di questo ne sono felice. Per quanto riguarda il futuro, è un argomento che oramai riguarda solo lui ed il suo agente". Il giocatore è seguito da Inter e Juve.