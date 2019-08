Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato del futuro di Lorient Koscielny, capitano dei Gunners vicino all'addio: "Faccio fatica a convincerlo, ma rispetto la sua decisione. Non ho perso la speranza di vederlo con noi la prossima stagione, ma per ora la sua scelta è di andarsene. Sto lottando per convincerlo".