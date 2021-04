Mattéo Guendouzi è uno dei giocatori che Arteta spera di vendere per finanziare l’acquisto di Odegaard a titolo definitivo. il ventunenne francese è attualmente in prestito all’Herta Berlino, ma il suo rendimento altalenante non ha ancora convinto i tedeschi a riscattarlo. Tuttavia, in un’intervista rilasciata al Guardian, il direttore sportivo dell’Herta, Arne Friedrich, ha speso belle parole nei suoi confronti, che avvicinano la possibilità che venga riscattato.



“Quando parli di Guendouzi e vedi le sue capacità, realizzi che è un grande giocatore. Ho letto che ha avuto dei problemi all’Arsenal ma qui si sta comportando molto bene. Mette tutto sé stesso sul campo. È un grande professionista” – ha dichiarato l’ex difensore di Herta e Wolfsburg.