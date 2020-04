Quattro giocatori dell’Arsenal finiscono nei guai per non aver rispettato le restrizioni del governo inglese per contrastare il coronavirus. Si tratta di Pépé, Lacazette, David Luiz e Xhaka: il primo è stato firmato in casa con una dozzina di persone, il secondo non ha rispettato le misure di distanziamento sociale, mentre gli ultimi due sono allenato insieme. L’Arsenal ha affidato la sua reazione al Sun: “Grazie per aver attirato la nostra attenzione su questi fatti. Abbiamo parlato con i nostri giocatori. Eravamo preoccupati, quindi abbiamo chiamato Nicolas (Pépé), che condivide la sua casa con tutti i parenti presenti nel video. Abbiamo ribadito l'importanza di rispettare le regole”.