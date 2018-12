Durante l'incontro disputatosi all'Olimpico tra Roma e Inter nella scorsa domenica di campionato, alcuni osservatori dell'Arsenal erano presenti allo stadio per osservare da vicino Cengiz Under, che oltre a fornire un'ottima prestazione, ha realizzato un goal di pregevole fattura, valso il momentaneo pareggio per 1-1 ai giallorossi. L'Arsenal non è l'unica squadra che ha dimostrato interesse per il turco e il ds Monchi ha già fissato il prezzo per la cessione, pari a 50 milioni di euro.