Stephan Lichtsteiner medita di lasciare l'Arsenal. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Juventus, il 35enne terzino svizzero ex Lazio ha dichiarato alla stampa elvetica: "Il fatto che alla mia età sia ancora in un top club la dice lunga. Del contratto si sta parlando con l'Arsenal, dobbiamo vedere se le cose stanno bene a entrambi. L'Arsenal è un grande club e sono felicissimo a Londra, ma in vista di Euro2020 voglio giocare con continuità. Quest'anno sta andando bene, ma se l'allenatore dice che non fa più affidamento su di me, allora devo preoccuparmi".