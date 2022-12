L'infortunio di Gabriel Jesus mette fretta all'Arsenal, che deve prendere una decisione sul possibile sostituto. Sebbene le prime indiscrezioni lasciassero trasparire che non c'era la volontà di sostituirlo sul mercato, ora, l'esito degli esami mette qualche dubbio ai Gunners. Come riporta Football London, il giocatore sarà assente per diverso tempo e Mikel Arteta, valuterà le opzioni. E' dunque possibile che il club londinese si muova per un attaccante.