è uscito malconcio dalla partita che il Brasile ha perso contro il Camerun venerdì scorso ed ha lasciato anzitempo la Seleção impegnata nella rincorsa a un titolo mondiale che manca dal 2002.L’infortunio del centravanti brasiliano,in Premier League è arrivatoe la dirigenza londinese sta valutando le possibili alternative per sostituirlo in questi 3 mesi di assenza.L’infortunio di Gabriel Jesus cambierà, per forza di cose, le priorità del mercato invernale dell’Arsenal.. Verranno rimandati quindi, almeno per il momento, i discorsi su- il prescelto di Arteta – e le sue alternative,. I media inglesi hanno già iniziato a sbizzarrirsi sui centravanti che potrebbero trasferirsi nel nord di Londra, a partire dall’ormai ex-United. Il portoghese però sembra una pista difficilmente percorribile, sia per gli ultimi avvenimenti, in nazionale e con Ten Hag a Manchester, che per il fatto che la sua prossima squadra, dopo il Mondiale, sembra essere destinata a diventare l’Al-Nassr, nonosante le smentite arrivate ieri. Fra le opzioni sono presenti anche. Una soluzione potrebbe essere, che andrebbe a ricoprire sia l’esigenza sulla sinistra che, momentaneamente, quella al centro, ma su di lui è fortissima la concorrenza dei Red Devils e i Mondiali stanno contribuendo ad alzarne vertiginosamente il prezzo di mercato. Un’ultima opzione, forse la più percorribile, è quella di, del Lille, per il quale potrebbe nascere un acceso derby del nord di Londra con il Tottenham, anch’esso molto interessato al canadese.Oltremanica, però, non scartano nemmeno l’ipotesi che si decida di. In questo caso, nei due mesi di assenza del brasiliano, Arteta potrà affidarsi al suo vice,, che però non ha ancora trovato il gol in Premier League in questa stagione, oppure, sfruttando la sua assenza per sviluppare nuove idee offensive. In questo caso la scelta ricadrà necessariamente su un altro brasiliano:. Il ventunenne è definitivamente esploso in questa stagione, con 5 gol e 2 assist in 14 partite di Premier, dimostrando una certa confidenza con gol e l’eventuale arrivo di un’ala sinistra potrebbe dirottare il suo raggio di azione proprio verso il centro dell’attacco. Brasiliano è anche, che l’Arsenal ha prelevato quest’estate dal San Paolo: anche la classe 2003 non è propriamente un centravanti, ma è abituato ad agire su tutto il fronte d’attacco, oltre ad essere uno degli under 20 più promettenti di tutto il panorama mondiale. Potrebbe essere un’occasione per dargli lo spazio che fino a questo momento non ha avuto.Dopo tantissimi anni di attesa, finalmente l’Arsenal è tornato a giocarsi il titolo di campione d’Inghilterra, grazie ad un progetto che si sta concretizzando in una squadra che sembra davvero in grado di competere con tutte, compreso il Manchester City.. Il modo in cui lo risolveranno sarà determinante per capire se questo Arsenal è davvero pronto a tornare “invincibile”.