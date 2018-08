Il primo big match della stagione in Premier. Alle 17 all'Emirates l'Arsenal sfida il Manchester City nell'ultimo match del primo turno del campionato inglese. Il ritorno in campo dei campioni in carica, alla prima subito contro i nuovi Gunners di Unai Emery. Il club del nord di Londra riparte con l'allenatore spagnolo dopo 22 lunghi anni sotto la guida di Arsene Wenger. I Citizens arrivano forti del trionfo anche nel Community Shield contro il Chelsea. Partono da favoriti sia oggi che in campionato. Guardiola è imbattuto nei precedenti con il tecnico basco: 6 vittorie e 4 pareggi. Emery schiera i suoi con il 4-2-3-1: fuori Lacazette, gioca Aubameyang. Pep con il personalissimo 4-5-1: dal 1' l'unico neo acquisto estivo, Riyad Mahrez.