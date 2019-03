Arsene Wenger, per 22 stagioni allenatore dell'Arsenal, ha parlato a Il Mattino: "Sarò un tifoso dell’Arsenal la sera del match con il Napoli come in tutte le altre gare: non voglio dare consigli ad Emery. Amo Carlo Ancelotti, uno dei più grandi tecnici di sempre, un vero maestro nel modo di lavorare con le sue squadre. Ma, l’Arsenal è una grande squadra e per il Napoli sarà un compito molto difficile provare a passare il turno"