L'Arsenal ha messo sotto osservazione Suso, in trattativa con il Milan per il rinnovo, e Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari corteggiatissimo anche dal Chelsea, oltre che da Inter e Napoli. I due si sono affrontati domenica scorsa, al S.Siro, dove infatti erano presenti emissari dei Gunners per osservare entrambi.