L'Arsenal è a caccia di un rinforzo a centrocampo prima del gong del mercato previsto per domani. Viste le difficoltà di arrivare a Caicedo del Brighton, i Gunners avrebbero chiesto al Chelsea l'ex Napoli Jorghino, trovando l'apertura dei Blues. A scriverlo sono i colleghi di The Athletic. Jorginho è in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno.