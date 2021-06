L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo quanto riportato da Goal.com i Gunners, non convinti dalle prestazioni di Leno, avrebbero individuato in Andre Onana il rinforzo giusto tra i pali. Il portiere dell'Ajax è fermo da febbraio a causa di una squalifica per doping, ma ieri è stato ascoltato dal TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), con l'obbiettivo di veder annullata, o almeno ridotta, la squalifica a suo carico. Non si ha ancora la data della sentenza, ma nel caso in cui dovesse essere positiva l'Arsenal potrebbe assicurarsi il giocatore per circa 7 milioni di sterline, visto anche che il contratto del camerunense scade a giugno 2022.