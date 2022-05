L'Arsenal sta facendo sul serio per Moussa Diaby del Bayer Leverkusen, lo riporta SportBILD. I Gunners stanno pensando di offrire una cifra intorno a 75 milioni di euro che però potrebbe non bastare perché il club tedesco non vuole vendere il 22enne francese nella prossima finestra di mercato. Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore.