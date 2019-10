Quella giocata in casa contro il ​Nottingham Forest il 29 settembre scorso potrebbe essere l'ultima partita di Mesut Ozil con la maglia dell'Arsenal. Da lì in poi ha guardato la sua squadra solo dalla tribuna e Unai Emery sembra non avere intenzione di riproporlo in campo. Il tedesco è ormai un separato in casa Gunners in attesa del mercato invernale in cui potrà cercare un club in cui accasarsi.