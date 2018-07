Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal, si racconta a RTL: "Forse un errore rimanerci per ventidue anni, sono una persona alla quale piace muoversi, ma sono affascinato anche dalle sfide. Diciamo che sono rimasto imprigionato nella mia sfida. Ne ero ossessionato, un'ossessione che ti rimane in mente di giorno e di notte".



RIMPIANTI - "Rimpiango di aver sacrificato tutto perché ho fatto soffrire diverse persone attorno a me. Ho trascurato la mia famiglia, i miei cari, persone attorno a me. Mi svegliavo alle tre del mattino pensando alla tattica, alla squadra da schierare in campo. La mia fantasia più grande è quella di una squadra che gioca con una armoniosa eccellenza".