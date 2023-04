I Gunners sono interessati ad un nuovo numero 9, visto che Mikel Arteta cerca maggior profondità di rosa dato che il club tornerà quasi certamente in Champions League nel 2023/2024. Nelle ultime settimane, secondo Football Insider, un nome molto noto in casa Arsenal è tornato di moda: Dominic Calvert-Lewin. L'attaccante dell'Everton, dato l'infortunio al ginocchio, ha giocato solamente 30 partite in due anni. Questa stagione ne ha giocate dodici segnando un solo gol. Un attaccante da 73 gol in carriera che ha dimostrato di essere un top player in Premier gli scorsi anni.