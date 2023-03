Jack Wilshere, grande ex dell'Arsenal, dà un consiglio di mercato ai Gunners: "Declan Rice. E' quel centrocampista in grado di fare tutto, se devo darvi il mio punto di vista vi dico che si troverebbe molto bene sotto l'ala di Arteta. Mikel lo farebbe crescere, ho scambiato qualche chiacchiera con Declan e gli ho detto che sta facendo cose incredibili, è il capitano di un grande club di Premier. Massimo rispetto per il West Ham, anche se il futuro è nelle sue mani e appare molto eccitante, sta crescendo e diventando un calciatore in grado di giocare ovunque, in ogni squadra. Spero possa firmare per l'Arsenal, sarebbe un grande acquisto, sarebbe perfetto", riporta Sky Sports UK.