Secondo quanto rivelato da Sky Sports News l’Arsenal avrebbe individuato in Jerome Boateng il rinforzo giusto per la propria difesa. Il nazionale tedesco, classe ‘88, è in uscita dal Bayern Monaco dove ha collezionato appena 15 presenze in stagione e potrebbe approdare in Premier League per vestire la maglia dei Gunners. L'affare potrebbe chiudersi per una cifra attorno al 13 milioni di sterline.