L'Arsenal inizia a muovere i primi passi anche in entrata. Dopo gli addii dei giocatori in scadenza e il rientro ai rispettivi club di quelli in prestito, i Gunners, stando a quanto riportato dal Sun, avrebbero presentato un'offerta ufficiale per Buendia. L'argentino, MVP della Championship appena conclusa, è uno degli obbiettivi di Arteta per rinforzare gli esterni. La prima offerta di circa 30 milioni di sterline però è stata rifiutata dal Norwich, che ne chiede almeno 40. Il giornale inglese riporta anche un'offerta simile, sempre rifiutata, da parte dell'Aston Villa.