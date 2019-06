Secondo quanto riferito da Kristof Terreur a Sky Sports, il manager dell'Arsenal Unai Emery è pronto a presentare un’offerta al PSG per Thomas Meunier. Il laterale belga ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e le pratiche per il rinnovo non sono state ancora avviate. L’Arsenal ha l’impellente necessità di trovare un terzino destro dal momento che il titolare della fascia, Héctor Bellerín, si sta riprendendo dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e che il suo sostituto, Stephan Lichtsteiner, ha concluso dopo un solo anno la sua esperienza con i Gunners. Meunier, belga classe 1991, nelle scorse settimane era stato accostato alla Juventus come possibile sostituto di Joao Cancelo e al Manchester United come erede di Antonio Valencia.