Futuro incerto per il terzino del Psg Thomas Meunier. Il classe '91 ha parlato ai microfoni di Le Parisien di un possibile addio al club francese: "Ho spiegato ai dirigenti che mi piacerebbe rimanere e loro non mi hanno risposto di volermi assolutamente vendere. Se mi dicono che hanno bisogno di soldi per il Fair Play Finanziario e so che nella prossima stagione potrei non giocare, troveremo una soluzione per accontentare tutte le parti coinvolte". Contratto in scadenza nel 2020: "Il rinnovo? E' tutto in stand-by". Meunier svela poi un retroscena sul mercato di gennaio: "Ci sono state delle telefonate con i club interessati. Erano dodici, e facevano parte tutti dei cinque campionati principali d'Europa".