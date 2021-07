L'Arsenal è vicino a trovare un accordo per rinnovare il contratto di uno dei suoi gioielli, ovvero Emile Smith Rowe. Il talentuoso centrocampista offensivo, classe 2000, va in scadenza nel 2023 e i Gunners vogliono blindarlo, con un accordo già trovato per i prossimi 5 anni. A riportarlo è CBS Sports.