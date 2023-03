L’Arsenal è pronto per una campagna di mercato molto dispendiosa, durante i mesi estivi. Tra i principali acquisti previsti ci sono Declan Rice, per una cifra di 80 milioni di euro e Moises Caicedo. Questi sono solamente due dei tanti nomi nella lista dei desideri. Per riuscire in tutto ciò, il club inglese deve operare delle trattative in uscita. I nomi che i Gunners cercheranno di vendere sono sei: Kieran Tierney, Albert Sambi Lokinga, Nuno Tavares, Folarin Balogun, Emile Smith Rowe e Granit Xhaka.