Continua il duello in vetta tra Arsenal e Manchester City nella 25esima giornata di Premier. Le due prime della classe giocano di sabato, a distanza di poco più di due ore. L'Arsenal fa visita al Leicester alle 16 per certificare che il momento no è ormai alle spalle. Nello stesso slot orario in campo anche Everton-Aston Villa, Leeds-Southampton e West Ham-Nottingham.



Alle 18:30 torna in campo il City del contestato Guardiola. Con un Haaland da recuperare, i Citizens giocano sul campo del Bournemouth per tenere aperta la lotta al comando. Ultima gara è quella tra Crystal Palace e Liverpool alle 20:45, Klopp, dopo il ko interno con il Real Madrid, non può più sbagliare.