Arsenal-Shakhtar Donetsk: formazioni, dove vederla in tv e streaming

è una partita già importante per entrambe le squadre. I Gunners arrivano alla terza giornata di Champions League con la carica dell’ultima vittoria per 2-0 contro il PSG, arrivata dopo il pareggio alla prima giornata contro l’Atalanta. Lo Shakthar, finora, ha incontrato solo squadre italiane: 0-0 con il Bologna e sconfitta per 3-0 in casa con l’Atalanta. Contro gli uomini di Mikel Arteta dovrà provare a fare risultato.

Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori: Partey, Merino, Rice; Sterling, Havertz, Trossard. All. Arteta: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho; Kryskiv; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Newerton; Eguinaldo. All: PusicL’Arsenal riparte ancora dal tridente offensivo con Sterling e Trossard, reduce dal gol in Nazionale contro l’Italia, ai lati di Kai Havertz, in gol contro il PSG. Non dovrebbe giocare dall’inizio Bukayo Saka, che ha saltato la partita di campionato con il Bournemouth dopo l’infortunio accusato con l’Inghilterra, ma dovrebbe essere in panchina.

La stella dello Shakthar è senza dubbio Sudakov, che dovrà reggere il peso sulla trequarti. Giocherà alle spalle di Eguinaldo, ancora in cerca del primo gol stagionale.La sfida Arsenal e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sui canali Sky Sport 255.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Telecronaca affidata a Massimo Marianella