Aston Villa-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(martedì 22 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza giornata della nuovI felsinei si presentano a questa trasferta sul campo del Villa Park di Birmingham con 1 punto, frutto del pareggio casalingo contro lo Shakthar Donetsk. Invece gli inglesi arrivano con la bellezza di 6 punti, dopo le vittorie contro Bayern Monaco in casa e Young Boys in trasferta.Partita: Aston Villa-BolognaData: martedì 22 ottobre 2024Orario: 21.00Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 253)

Streaming: NowTV e SkyGoMartinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins. All. Emery.: Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Freuler; Ndoye, Urbanski, Moro, Orsolini; Dallinga. All. Italiano.Vincenzo Italiano deve invertire la rotta che vede la mancanza di vittorie, ma contro una delle squadre più forti della Premier non sarà semplice: spazio ancora a Miranda e Moro, rientra Ndoye e fiducia a Urbanski, mentre Dallinga prende il posto di Castro. Negli inglesi invece occhio al solito Watkins.

La sfida fra i rossoblù e i Villans sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go. Sky trasmetterà 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25 (tra cui proprio Atalanta-Celtic). Queste saranno visibili sia in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio sia in streaming su Sky Go e NOW. Le altre 18 partite (1 per ogni mercoledì) saranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video, che fino alle stagioni 2026-27 trasmetterà una partita di una formazione italiana, se qualificata, dalla prima fase fino alle semifinali. A differenza di quanto accaduto fino all’anno scorso, in chiaro non si vedrà più nessuna gara delle formazioni italiane. Su TV8 (il canale free to air della televisione satellitare) sarà possibile assistere alle sfide più prestigiose ma solo fra club stranieri, con la gara che sarà scelta di volta per volta da Sky tra quelle in programma il martedì e il mercoledì.