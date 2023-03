Noah Okafor è uno degli attaccanti più desiderati d'Europa. Il 22enne svizzero ha segnato 14 gol in 34 presenze la scorsa stagione. Il centravanti entrerà negli ultimi 12 mesi del suo contratto questa estate. Proprio per questo, potrebbe essere disponibile ad un prezzo ridotto, ed il Salisburgo, quasi sicuramente, farà fatica ad ottenere una somma significativa per il suo gioiellino. Sia il Milan che l'Inter stanno monitorando la sua situazione da un po' di tempo. Come riportato dal The Mail, l'Arsenal si è inserita nella corsa e fa sul serio. I Gunners sono pronti ad offrire 25 milioni di sterline per il giocatore.