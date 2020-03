Mikel Arteta è il primo allenatore positivo al Coronavirus. Il manager dell'Arsenal - ex Manchester City - ha contratto il COVID19 come comunicato dal club in questi minuti: "Tornerò prima possibile, sono molto abbattuto per la notizia", ha commentato lo spagnolo. L'Arsenal ha puntualizzato che sarà impossibilitato a giocare per le prossime partite di Premier League e il club ha garantito la messa in sicurezza delle aree comuni, del centro sportivo e non solo.