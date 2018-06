Thank you for everything, @JackWilshere - and all the best for the future#GoodLuckJack https://t.co/yVH6dvF93n — Arsenal FC (@Arsenal) 19 giugno 2018

Mancava solo la conferma ufficiale, ma le ultime voci lasciavano poco spazio all'immaginazione. Le strade dell'e di Jacksi separano definitivamente. Lo ha annunciato il giocatore con una lunga lettera d'addio pubblicata sulla propria pagina Facebook. Il classe '92, alle giovanili dei Gunner dal lontano 2001, ha reso noto che non rinnoverà il contratto in scadenza a fine giugno. La dirigenza della squadra inglese si era avvicinata alle richieste del centrocampista ma,Questa la lettera del centrocampista: ". Insieme ai miei rappresentanti, sono stato per mesi in trattative con il club per estendere il mio contratto.Sono stati qui per 17 anni e mi sono sentito sempre parte del club.. Sono sicuro che capirete che, in questo momento della mia carriera, ho bisogno di giocare con regolarità e dopo il mio meeting con Emery ho capito che farlo all'Arsenal sarebbe stato molto difficile. Per questo, ho capito di non avere altre opzioni. Ho vissuto degli anni incredibili all'Arsenal, incontrato amici che resteranno per sempre.. Dal debutto giovanissimo alla Champions League e alle due Fa Cup vinte consecutivamente, ci sono tanti momenti che ricorderò. Ci sarà un momento adatto per parlare, intanto voglio ringraziare tutta la società per questi 17 anni, in particolare Arsene Wenger e il suo staff, tutti i compagni che si sono succeduti durante gli anni, a partire dalle giovanili, che mi hanno permesso di raggiungere i miei sogni e soprattutto i tifosi, con cui ho sempre avuto un rapporto unico.. Ci tengo a dire che rispetto Emery e lo ringrazio per la sua onestà e sincerità, auguro a lui e al club il meglio per il futuro. Ora mi prenderò il tempo necessario per valutare le possibili opzioni per il prossimo passo nella mia carriera".- Anche l'Arsenal ufficializza l'addio del centrocampista inglese, obiettivo di mercato di: "Grazie di tutto Jack, ti auguriamo il meglio per il futuro".