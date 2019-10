Che Mesut Ozil sia ormai ai margini del progetto Arsenal lo dicono i numeri: 142 minuti giocati tra Premier League e Carabao Cup in due spezzoni di partite giocati. Unai Emery l'ha relegato in panchina e il tedesco sembra essere già proiettato al mercato invernale nella speranza che qualche big europea voglia scommettere su di lui. A gettare benzina su un fuoco già ampiamente divampato arrivano le parole di Raul Sanllehi, dirigente dei Gunners che, come riporta il Sun, in un forum di tifosi dell'Arsenal ha provato a spiegare la situazione di Mesut Ozil: "La politica di Unai (Emery ndr) è sempre stata quella di far giocare quelli che lavorano duramente in allenamento" suggerendo al classe '88 di lavorare di più durante la settimana. I tifosi dell'Arsenal sembrano però essere schierati dalla parte del calciatore, considerato da molti un potenziale titolare per questo Arsenal.

Diversi i club interessati al talento tedesco tra cui Fenerbahçe, Inter e Napoli.