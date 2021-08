Mourinho lo voleva fortemente alla Roma, ma per i giallorossi non c'è stato nulla da fare: Granit Xhaka resta all'Arsenal e, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il centrocampista svizzero firmerà un nuovo contratto di 4 anni con i Gunners (fino al 2025), notizia confermata anche da fonti inglesi.