. Il centrocampista brasiliano continua a dire no ai bianconeri, ferma la volontà di non lasciare i blaugrana e imporsi al fianco di Leo, ma per le due società non è ancora stata messa la parola fine alla vicenda e il pressing sul giocatore continua.- Un vero e proprio tira e molla, con la Juve in attesa che il Barça aumenti con decisione la pressione per convincere Arthur ad aprire all'addio. A partire da, che già non lo vedeva tra i titolari prima dello stop per la pandemia: la ripresa in questo senso potrebbe arrivare in aiuto, se le panchine continueranno anche nel prossimo mese, allora il brasiliano potrebbe ammorbidire la propria posizione e aprire a un addio per trovare spazio. Ipotesi, vane senza un intervento deciso del Barcellona che ha tutti gli interessi di sbloccare l'operazione:e portare a termine lo scambio consarebbe vitale per arrivare a un affare che permetta di realizzare plusvalenza senza sborsare un euro., perché le scadenze in ottica Fair Play Finanziario potrebbero slittare causa pandemia.- A proposito di Pjanic, altro pezzo dell'equazione, il bosniaco vive una situazione surreale:, visti i no della Juve alle altre contropartite proposte. Certo non mancano alternative per lui, corteggiato anche dale dal, squadre con cui Paratici potrebbe imbastire altri scambi (su tutti), ma nei piani di Pjanic il Barça e Messi hanno sempre la priorità. E allora, non resta che l'attesa: Juve e Pjanic aspettano che il Barcellona riesca a sgretolare il muro eretto da Arthur.