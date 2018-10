Non sarà, ma la strada da seguire è quella giusta., noto semplicemente come, ha già conquistato e stregato tutti. La prestazione di ieri sera contro l’Inter ha dimostrato che il centrocampista brasiliano classe ‘96 delè pronto per calcare questi palcoscenici. Arthur è dotato di una, oltre che ad un’eleganza fuori dal comune quando porta palla. I passaggi sbagliati e i palloni persi sono davvero pochi nel suo calcio così lineare e preciso.Lo manda, noto come, bidone ai tempi dellae leggenda in Brasile. Renato l’ha allenato per due anni al Gremio e gli ha insegnato la cultura del passing game, molto simile a quella del tiki taka blaugrana. Arthur è tecnico e dotato di buona personalità: è sempre sicuro della giocata che fa, perché crede molto nel suo talento.Non ha paura della maglia che indossa.. All’emittente ufficiale del Gremio, Arthur ha parlato così riguardo al paragone con Don Andrès: “”. Si dice che Messi straveda per lui, particolare non da poco nelle gerarchie blaugrana. Infatti Arturo Vidal è stato rilegato in panchina, costretto a fare da riserva ad un giovane dal futuro radioso.Un anno fa, di questi tempi,, che poi ha deciso di virare su. Così. Secondo El Mundo Deportivo, pare che il brasiliano debba consumare due pasti al giorno al centro sportivo blaugrana.. Svolge un attento lavoro in palestra per ridurre al minimo la possibilità di infortunio.. La standing ovation del Camp Nou di ieri sera alla sua uscita dal campo l’ha fatto emozionare. Perché alla fine resta un ragazzo riservato, umile, proprio come Andrès.