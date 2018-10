Un anno fa di questi tempi entravano nel vivo le missioni dell'Inter in Sudamerica. Produttive e determinanti, al punto da portare in nerazzurro quel Lautaro Martinez che oggi già raccoglie consensi nell'ambiente Inter e non solo. Ma tra i nomi appuntati dagli scout in Sudamerica c'era in primis quello di Arthur, centrocampista classe '96 esploso nel Gremio con cui ha vissuto una Copa Libertadores da protagonista e considerato un talento purissimo, il migliore tra quelli osservati insieme a Lautaro stesso.



DECOLLO E RETROSCENA - Arthur ha conquistato tutti, tanto che l'Inter ha valutato a lungo se fare un'offerta per prenderlo. Ma il prezzo si è alzato di settimana in settimana, la scelta è stata di investire su Martinez a costi più contenuti e soprattutto per ruolo, potenziale, qualità. Adesso chi si gode Arthur è il Barcellona, che ha battuto la concorrenza con 30 milioni più bonus, perché questo metronomo 22enne si è preso i blaugrana nella notte di Champions League a Wembley, mica male come palcoscenico per un biglietto da visita: prestazione perfetta, eletto tra i migliori in campo da tutti - Valverde compreso - e la consapevolezza di guadagnare sempre più spazio tra i titolari del nuovo Barcellona. Messi stravede per lui, chi invece ha dovuto accomodarsi in panchina per far giocare Arthur è stato un certo Arturo Vidal, tanto da averla digerita malissimo con un post di fuoco sui social post-Tottenham. Quel Vidal che l'Inter ha scelto di non prendere per più motivi, oggi riserva di Arthur al Barcellona. Anche lui passato dal destino nerazzurro, ma quell'incrocio ha visto Lautaro prendere la via di Milano. Barça e Inter sono felici così.