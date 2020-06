E' la giornata di Arthur. Arrivato poco dopo mezzanotte a Caselle, oggi sosterrà le visite mediche al J medical per poi diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il numero 8 del Barcellona, fuori dai piani di Setien, sarà un nuovo centrocampista dei bianconeri, con Miralem Pjanic che, invece, si unirà a Messi e compagni. Inoltre, la Vecchia Signora, ha sborsato 10 milioni di euro in favore ai blaugrana.



9.50 Sia Arthur che Pjanic sono al J Medical, entrati dal retro, per le visite mediche. Anche il bosniaco farà le visite al centro bianconero, con il Barcellona che ha mandato in missione il proprio medico sociale.