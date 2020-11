Una rivoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale,velocizzando la fase di analisi. Ad annunciare l’arrivo della piattaforma è Deephound,con sede a Londra e – da pochissimo – sbarcata anche nella Capitale."Deephound nasce come laboratorio di analisi sulle fake news, ma ben presto ci siamo accorti che il mercato non era ancora pronto per considerare il fact-checking come servizio e ad acquistarlo in quanto tale, quindi abbiamo deciso di spostarci sulla business intelligence", spiega Rosbeh Zakikhani, uno dei tre fondatori.Su internet circolano miliardi di informazioni e contenuti provenienti da varie fonti: la capacità di valutare l’affidabilità di queste ultime, di ciò che veicolano e quindi individuare i relativi autori è una delle principali attività dell’analista di intelligence.La piattaforma fonde l’Open Source Intelligence, ovvero la capacità di analizzare e verificare informazioni in rete, con il Deep Insight (procedure legate alle scelte umane), in modo tale da offrire strumenti e tecnologie del tutto autonomi e controllati dall’analista virtuale.AI automatizzerà il 75% del lavoro umano, supportandolo nelle attività di ricerca e analisi dei dati, lasciando al ricercatore vero e proprio la fase di controllo e verifica delle informazioni: è uno strumento capace di minimizzare i rischi nel mondo online e di equity crowfunding.“Abbiamo progettato questa piattaforma con l’obiettivo di superare i fattori che limitano le attività dell’analista esperto – conclude Rosbeh – ma al tempo stesso prendendone a modello le migliori qualità come la competenza, la metodologia e la capacità autonoma di apprendimento”.