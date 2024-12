Asamoah Gyan in rovina: solo 700 euro sul conto, non aveva riconosciuto tre figli

AFP via Getty Images

l’che si è ritirato nel giugno 2023 e che in Italia ha indossato le maglie didal 2003 al 2008, ha dichiarato di avere solopoco più di. Come riporta il Daily Mail, la situazione è surreale: tra i giocatori più pagati al mondo tra Emirati Arabi Uniti (200mila euro a settimana per quattro stagioni), Cina e Turchia, grazie anche a investimenti immobiliari e nel mondo della musica, ha vissuto però una vita sopra le righe con macchine e gioielli a dismisura, oltre a finire nei guai perché condannato a risarcire la sua ex moglie al termine di una disputa che lo aveva indicato come il padre biologico dei loro tre figli.

L’ex capitano del Ghana (51 gol in 109 presenze) ha sempre negato che i tre figli fossero suoi, ma il test del dna lo aveva smentito: per questo motivo un tribunale del Ghana gli aveva imposto di lasciare all’ex moglie una casa nel Regno Unito, un’altra ad Accra, in Ghana, un distributore di benzina e due auto.