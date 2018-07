Intervenuto ai microfoni di ESPN, il neo acquisto dell'Inter Kwadwo Asamoah parla dei motivi per cui ha scelto di lasciare la Juventus per trasferirsi in nerazzurro.



“L’Inter mi ha messo sotto contratto perché ha un piano in mente, ora sta al tecnico implementarlo. Ho accettato questo trasferimento perché avevo bisogno di un cambiamento, ma non in termini di nazione in cui giocare. La scelta è stata fatta sull’Inter fondamentalmente perché si combina bene con le esigenze della mia famiglia e mi consente di continuare a giocare a livelli davvero alti e competitivi.”