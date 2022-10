E' un Christian Bucchi visibilmente e comprensibilmente soddisfatto quello che al termine di Ascoli-Cagliari commenta in sala stampa la vittoria della sua squadra: "Sono un po' di partite che si vedono i miglioramenti, il merito è dei ragazzi - ha detto il tecnico dei bianconeri a TuttoAscoliCalcio.it - C'è stato un momento di difficoltà, ma la reazione è stata da grandi giocatori, abbiamo capito di mettere da parte la bellezza. Quando incontri squadre di qualità come il Cagliari sai che puoi subire. Siamo rimasti compatti, lo spirito è quello di sacrificarsi sempre e tutti. Questo è il vero motivo delle prestazioni e risultati. Andiamo avanti così, non guardiamo la classifica, non ci esaltiamo. I valori ci sono, bisognava tirarli fuori. Il merito è dei ragazzi, l'allenatore non centra nulla"