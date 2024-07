Ascoli: c'è un'offerta per l'acquisto del club

, azienda leader nel settore dei rivestimenti metallici con uno stabilimento anche ad Ascoli Piceno ha presentato un'offerta formale per l'acquisizione della, recentemente retrocessa dal campionato di serie B in seria C.Come riporta l'Ansa, ne dà notizia una nota dello Studio Chiesa nella quale si legge che l'offerta avanzata da Metalcoat "riflette non solo un forte e concreto impegno finanziario, ma anche una visione strategica a lungo termine per il rafforzamento e la crescita della società calcistica"."Siamo entusiasti di questa opportunità e pronti a investire nel futuro dell'Ascoli Calcio" ha dichiarato Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato di Metalcoat aggiungendo che "il nostro obiettivo è quello di supportare la squadra e il territorio che essa rappresenta e che la sostiene".

Metalcoat, con una lunga storia di successi e innovazione nel settore industriale, intende mettere a disposizione dell'Ascoli Calcio non solo risorse economiche, ma anche competenze manageriali che possano aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi sportivi."Questa offerta rappresenta una dichiarazione di fiducia nel potenziale della squadra e del territorio - ha aggiunto Trombetta Cappellani.